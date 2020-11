Estudantes da Rede Estadual são medalhistas na Olimpíada Nacional de História do Brasil

24/11/20 - 07:27:39

Duas equipes formadas pelo Colégio Estadual Dom Mário Rino Sivieri, localizado no município de Lagarto, na Região Centro-Sul de Sergipe, levaram para a unidade escolar as medalhas de cristal e bronze da 12ª edição da Olimpíada Nacional de História do Brasil. A etapa final do concurso, organizado pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), aconteceu neste domingo, 22, por meio de transmissão ao vivo via YouTube.

“Estamos nesse projeto há 4 anos, sempre inscrevendo mais equipes porque os alunos se engajam bastante. É um projeto de ensino porque, para realizarmos, fazemos formações antes do início das fases. Este ano inscrevemos 11 equipes, mas por conta da pandemia, alguns estudantes não conseguiram participar”, declarou o professor de História e responsável pela inscrição dos estudantes, Cleiton Melo Jones.

A competição envolveu equipes de oitavo e nono anos do Ensino Fundamental e do Ensino Médio de todo o Brasil. Ao apresentar uma proposta inovadora de estudar a história do Brasil, o concurso aborda temas fundamentais a partir de documentos históricos, imagens, mapas, textos acadêmicos, pesquisas inéditas e debates historiográficos. No Colégio Estadual Dom Mário Rino Sivieri, 11 equipes foram organizadas, seis das quais percorreram seis etapas e duas chegaram até a final.

“A cada semana recebemos uma prova de múltipla escolha com uma tarefa. Temos uma semana para responder e um dia de intervalo entre as fases, quando sai o resultado da próxima etapa. A eliminação acontece de forma progressiva. Da fase 1 para a fase 2 eliminam-se 10% das equipes. Da segunda para terceira eliminam-se mais 30%. E assim vai até a fase 5. De quase 18 mil equipes chegam 2 mil à fase 5, que é de produção dos trabalhos escritos. E na fase 7 cerca de 400 equipes”, explicou o professor Cleiton, acrescentando que na fase 7 os estudantes são avaliados a partir da produção de textos com os temas Intolerância religiosa, Genocídio da população negra, Genocídio da população indígena e Violência de Gênero.

De acordo com ele, desde 2017 as equipes da unidade escolar onde leciona se mobilizam para participar. Os grupos são formados por três estudantes e um professor. “Em 2017, tínhamos três equipes (nove alunos), 2018 eram nove equipes (27 alunos), no ano de 2019 foram formadas 10 equipes (30 alunos) e no último ano inscrevemos 11 equipes (33 alunos). Quase 100 alunos já participaram. Muitos continuam participando em outras escolas durante o Ensino Médio. Isso porque oferecemos aqui o Ensino Fundamental regular e EJA Médio”, relatou o professor Cleiton.

Além das duas equipes finalistas da unidade escolar Dom Mário Rino Sivieri, o Instituto Federal de Sergipe (Lagarto) também chegou à última fase com uma equipe e mais quatro grupos de escolas da Rede Privada, totalizando quadro medalhas. Ao todo, Sergipe foi representado por 389 equipes na competição, sendo a primeira vez em muitos anos que equipes sergipanas da escola pública tornam-se finalistas. E, de forma inédita, equipes do Ensino Fundamental.

O Nordeste foi a região que conquistou o maior número de medalhas. Do total de 90 distribuídas, 64 foram para a região. A final contou com 421 equipes de todos os estados brasileiros, num total de 1,6 mil participantes. Ao todo, foram entregues 40 medalhas de bronze, 30 de prata e 20 de ouro.

Alunos medalhistas do Colégio Estadual Dom Mário Rino Sivieri

Equipe Historiadores do Passado:

Daniel Vitor dos Anjos Silva

Jessielle da Silva Carvalho

Yandra Dandara Guimarães Santana

Equipe Historiadores Dom Mário:

Kathellen Lorrane Souza Silva

Iran Reis de Jesus

Ana Vitória dos Santos Souza.

Fonte e foto assessoria