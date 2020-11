Foguete chinês é visto por moradores no céu do estado de Sergipe

24/11/20 - 11:50:20

Os moradores do Nordeste brasileiro foram surpreendidos no final da tarde da última segunda-feira, 23, com um fenômeno diferente que assustou e despertou curiosidade. O clarão visto no céu por moradores do Ceará, Bahia, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe, era formado pela passagem de um foguete chinês que partiu da terra em direção à lua.

O coordenador do planetário da Casa de Ciência e Tecnologia da Cidade de Aracaju Galileu Galilei, Augusto Almeida, explica que o lançamento ocorreu às 17h30 min, horário de brasília, a partir da província chinesa de Hainan, na cidade de Wencheng, onde se localiza a agência espacial Chinesa.

Confundido por muitas testemunhas com um objeto voador não identificado, o brilho diferente da espaçonave é formado pelos gases de queima responsáveis por tirar parte do foguete da órbita terrestre.

“Durante essa passagem, houve uma separação do último estágio do foguete que o faz atingir a incrível velocidade de 28.000 Km/h. Ao separar, o foguete deixa para trás um rastro de vapor quente, que se condensa em contato com a atmosfera e forma uma esécie de pluma,uma região esbranquiçada vista em várias fotos e vídeos”, explica Augusto.

A missão do foguete não tripulado Long March 5, é levar a sonda de exploração lunar Chang’e-5 probe até a lua para coletar rochas e amostras de solo e trazê-las à Terra. Caso a missão seja bem sucedida, a China será o terceiro país do mundo a conseguir trazer para a Terra material coletado da Lua. Estados Unidos e União Soviética realizaram missões semelhantes há cerca de 40 anos atrás.

Por Grace Melo

Foto de Augusto da CCTECA: Walter Martins