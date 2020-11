ITPS ORIENTA POPULAÇÃO PARA COMPRA SEGURA DE PRODUTOS NA BLACK FRIDAY

24/11/20 - 17:01:57

Órgão Delegado do Inmetro pede atenção, principalmente, na hora de comprar eletrodomésticos, produtos têxteis e brinquedos

As ofertas da Black Friday – um dos períodos de compra mais aguardados pela população – podem ser excelentes oportunidades de adquirir produtos especiais ou adiantar as compras de Natal. Mas no caso de produtos regulamentados pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), é necessário considerar outros aspectos, como saúde, segurança e eficiência energética. Para auxiliar os consumidores em escolhas assertivas, o Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe (ITPS) listou algumas dicas.

Eletrodomésticos

Os eletrodomésticos, que estão entre os produtos mais procurados na temporada de descontos, merecem atenção especial, segundo orientações da diretora-presidente do ITPS, Lúcia Calumby. “Os consumidores devem estar atentos, pois mais de 180 tipos de eletrodomésticos, entre eles, secadores, pranchas de cabelo, máquinas de cortar cabelo, batedeiras, aspiradores de pó, torradeiras, sanduicheiras e fornos elétricos, devem apresentar o Selo de Avaliação da Conformidade (”I” do Inmetro) no produto e na embalagem, atestando que passaram por ensaios e que obedecem aos padrões de segurança estabelecidos pelo Inmetro”.

Parte desses produtos, a exemplo de geladeiras, televisores, fornos de micro-ondas, condicionadores de ar e máquinas de lavar, deve trazer também a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia, informando sobre a eficiência energética e o consumo de energia. “Essa etiqueta classifica os produtos em faixas coloridas que variam da mais eficiente (A) à menos eficiente (de C até G, dependendo do produto). O recomendado é optar por aqueles que têm maior eficiência energética, ou seja, que consomem menos energia, resultando em economia na conta de luz e na redução dos impactos do meio ambiente”, completa a diretora-presidente.

Produtos têxteis

A gerente executiva de Metrologia e Qualidade do ITPS, Maria Inêz de Almeida, reforça que também é preciso atenção na hora de comprar os produtos têxteis, principalmente roupas, que costumam vender bastante neste período, em virtude dos excelentes descontos. “As informações nos produtos têxteis costumam passar despercebidas, mas elas são tão importantes quanto os rótulos dos alimentos, pois informam a origem, a composição e os cuidados de conservação dessas peças, e também são fundamentais para aqueles que precisam prevenir reações alérgicas a determinados tecidos”, explica Maria Inêz.

Todas as etiquetas devem apresentar nome ou marca registrada do fabricante ou do importador (CNPJ), país de origem, nome das fibras ou filamentos têxteis e seu conteúdo expresso em porcentagem, uma indicação de tamanho e, pelo menos, os cinco principais tratamentos de conservação do produto têxtil, por meio de símbolos e/ou texto. “Os adultos devem ficar em alerta no momento de comprar roupas destinadas às crianças, principalmente àquelas de até três anos. O ideal é observar bem cordões, botões, zíper, pedrinhas, lantejoulas e outros enfeites, pois esses itens podem trazer algum tipo de perigo na hora da brincadeira e riscos à saúde das crianças”, complementa.

Brinquedos

No caso dos brinquedos, que estão sempre na lista dos produtos mais vendidos, as orientações do ITPS são idênticas àquelas divulgadas em datas especiais, como Dia das Crianças e o Natal: comprar brinquedos com selo do Inmetro, respeitar a faixa etária do produto, ler as informações do fabricante, se atentar para instruções de uso e montagem e observar os alertas de segurança. Todas essas informações devem estar em língua portuguesa. Comprar no comércio formal e exigir a nota fiscal é essencial, pois se houver necessidade, os órgãos de defesa do consumidor terão ferramentas para rastrear a origem do produto.

“Com o crescimento das vendas on-line, pedimos aos consumidores que fiquem atentos à credibilidade do site e que observem também se o brinquedo a ser comprado já foi objeto de recall. Com a compra concluída, reforçamos a necessidade de checar se o brinquedo chegou em perfeito estado e se há partes pequenas, soltas ou afiadas que possam causar riscos à criança. Na hora da entregar o produto à criança, a embalagem, seja caixa ou sacos plásticos, deve ser descartada a fim de prevenir acidentes com grampos e similares e, até mesmo, o risco de sufocamento”, acrescenta Maria Inêz.

Dúvidas e denúncias

O ITPS tem um canal especial – a Ouvidoria – para que os consumidores esclareçam dúvidas ou façam denúncias. O contato pode ser feito por meio do telefone (79) 3179 8055 e do email ouvidoria@itps.se.gov.br. O atendimento presencial é feito na sede do ITPS, que fica na Rua Campo do Brito, 371, bairro 13 de Julho, em Aracaju

Por Verlane Estácio