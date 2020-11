Reitora interina toma posse na Universidade Federal de Sergipe

A nomeação da interina aconteceu após o término do mandato do professor Ângelo Roberto Antoniolli, ocorrido na última quarta-feira (18), e a não conclusão do processo de eleição da lista tríplice para reitor e vice-reitor, que havia sido enviado ao MEC e retornou com pedidos de esclarecimentos acerca de inquérito civil, aberto junto ao Ministério Público, para apuração de “denúncia de suposta irregularidade no processo eleitoral para escolha do reitor”.