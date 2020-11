SECRETARIA LANÇA CARTA-CONVITE E CONVOCA INTÉRPRETE DE LIBRAS

24/11/20 - 16:30:36

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), por meio do Departamento de Recursos Humanos (DRH), divulga edital de convocação para o preenchimento de vagas na função de tradutor/intérprete em Libras (nível médio) a ser lotado na Diretoria Regional de Educação 1, sediada no município de Estância, região Sul de Sergipe.

O formulário disponível no anexo II, que pode ser baixado no site www.seduc.gov.br, deverá ser enviado para o e-mail documentos.pss@seduc.se.gov.br, no prazo de até cinco dias úteis, a contar do dia 23 de novembro de 2020. Na hipótese de não atender ao chamamento, no prazo máximo de cinco dias úteis, permanecerá nas listas originárias, não modificando a ordem de classificação.

No caso de mais de um convidado aceitar a localidade especificada, a contratação observará a ordem de pontuação, permanecendo os demais candidatos nas listas originárias. O que aceitar a migração, e for classificado dentro do número de vagas, migrará automaticamente para a DRE/região pretendida, deixando em definitivo sua lista originária. Após a migração, caso o candidato requeira reposicionamento na lista, ele será reclassificado somente na lista geral, e não no final de lista da DRE para a qual migrou.

De acordo com Lilian Alves, coordenadora da Divisão de Educação Especial (Dieesp), até o momento 34 pessoas foram convocadas no Processo Seletivo Simplificado (PSS 4/2019), as quais serão distribuídas nas 10 diretorias regionais de educação. “A carta-convite se destina para que excedentes no PSS sejam convocados para uma diretoria regional em que as vagas não foram preenchidas”, disse. Os profissionais atuarão nas aulas remotas dos anos finais do Ensino Fundamental, do 5º ao 9º ano.