“Serei um exemplo de que a mulher pode sim estar em qualquer lugar”, afirma Danielle

24/11/20 - 13:42:35

A candidata a prefeita de Aracaju, a delegada Danielle Garcia (Cidadania), participou nesta segunda-feira, 23, de um ato de apoio à sua candidatura promovido por mulheres que querem fazer história e eleger a primeira mulher prefeita da capital sergipana. Ela agradeceu a cada mulher aracajuana que durante a campanha abraçou o seu projeto.

“Chegar aqui no comitê e ver tantas mulheres de todos os lugares da cidade se juntando a esse movimento, que mostra a força da mulher, é muito emocionante e gratificante. Serei um exemplo de que a mulher pode sim estar em qualquer lugar, inclusive na Prefeitura de Aracaju”, ressaltou Danielle.

A candidata garantiu que as mulheres vão fazer parte da sua gestão. “Não ficaremos apenas no discursos do direito das mulheres. Elas estarão conosco atuando intensamente em nosso governo, que contará com uma secretaria especial para a mulher para desenvolver ações para dignificar a força da mulher na sociedade. Vem com a gente que a mudança é 23”, enfatizou.

A advogada e professora Niully Campos falou da importância de promover o evento com a participação exclusiva de mulheres. “Precisamos como mulheres dizer que Danielle não pode ter sua imagem desconstruída por um marketing machista. Chegou a hora de dizer que queremos ter a primeira mulher eleita prefeita da capital. Nós reunimos as mulheres para esse grande movimento, porque a gente acredita que é possível mudar, com a força do povo, especialmente das mulheres. Danielle tem coragem, capacidade de dialogar e vontade de fazer. Acredito que sua gestão estará próxima das pessoas”, salientou.

A vereadora eleita Sheyla Galba (Cidadania) destacou a força da mulher, que é maioria dos eleitores. “Precisamos conscientizar o poder que a mulher tem. Por isso é importante participar deste evento para passar nosso carinho para Dani e reforçar o nosso apoio. Danielle é uma mulher, competente, guerreira. Ela realizará uma grande gestão, inclusive em relação ao pacientes com câncer ela está aberta para discutir as demandas que a gente apresentar. Eu acredito muito no potencial de Danielle Garcia prefeita de Aracaju”, afirmou.

Para a deputada Kitty Lima (Cidadania), as mulheres demonstraram que Danielle não está sozinha na batalha para chegar à vitória. “A população está reconhecendo que é a vez da mulher administrar a prefeitura. Uma pessoa com passado limpo, sem vícios e que está vindo com a vontade de fazer a mudança. Está na hora da gente estimular as mulheres a ocupar os espaços, da maioria do eleitorado, que é feminino, dar uma chance a uma mulher. E não é só por ser mulher, mas por todo seu histórico de garra, de luta e de coragem de enfrentar”, declarou.

Ascom/Danielle Garcia