AO COLEGA “ENGENHEIRO” JOÃO ALVES, ESCREVE O EX-DEPUTADO IVAN LEITE

25/11/20 - 06:42:16

Às inúmeras, bonitas e verdadeiras, homenagens feitas ao político João Alves, acrescento uma particularidade do homenageado, ser engenheiro de profissão.

Todo ser humano tem sua peculiaridade, dons e preferências. Os engenheiros, via de regra, exultam com uma sua obra concluída, com uma sua obra sendo útil. Para a sentirem como sua, pouco importa se foi como idealizador, projetista, responsável técnico, único ou um dentre muitos engenheiros que para ela contribuíram. Basta a ela ter dedicado seu trabalho.

Dr. João Alves, o engenheiro João Alves, colega de profissão, de meu pai, o engenheiro Jorge Leite, e meu, tinha esta chama do empreender extremamente acesa. E através dela o prazer inigualável de melhorar a vida das pessoas. Transformar ferro e aço, em uma ponte de interligação, numa indústria, com tratores e enchedeiras fazer uma nova estrada, com betoneiras ver surgir um hospital, com uma telha dar abrigo, criar um lar para uma família, … .

Reverencio a sua partida, apresento à família e amigos a minha singela homenagem.

Ivan Leite, 25/11/2020