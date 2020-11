Cabo Amintas lamenta a morte do ex-governador João Alves Filho

25/11/20 - 13:53:35

O ex-governador de Sergipe, João Alves Filho, 79 anos, faleceu na Unidade de Terapia Intensiva para Covid, do Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, na noite desta terça-feira (24).

O quadro de saúde do ex-governador já havia sido anunciado como irreversível. Primeiro, foi internado por parada cardíaca, sendo que ele já acumulava um quadro avançado de Alzheimer e por último foi infectado pelo coronavírus.

Cabo Amintas se mostrou solidário à família e prestou homenagem em suas redes sociais. “É com profundo pesar que venho a público lamentar a morte do ex-governador João Alves Filho (…) Sua esposa, a senadora Maria do Carmo, declarou que ele será cremado e suas cinzas trazidas para Aracaju a fim de evitar o sepultamento imediato em razão da Covid. João Alves Filho era engenheiro civil, foi eleito prefeito de Aracaju por duas vezes, Ministro de Estado do Interior do Brasil e governador de Sergipe durante 3 mandatos. Ele foi um estudioso e conhecedor da problemática nordestina. Sempre preocupado com a questão das águas, dedicou boa parte dos seus estudos à causa, envolvido também com a questão da transposição do rio São Francisco. À família enlutada desejo que Deus conforte o coração de todos”, escreveu Amintas.

As informações sobre a morte e sepultamento foram divulgadas pelo gabinete da senadora Maria do Carmo, esposa do ex-governador.

Fonte: Assessoria de imprensa do vereador Cabo Amintas