CMA DECRETA LUTO OFICIAL DE TRÊS DIAS PELA MORTE DO EX-GOVERNADOR JOÃO ALVES

25/11/20 - 13:27:44

A Câmara Municipal de Aracaju decreta luto de três dias pelo falecimento do ex-governador de Sergipe, João Alves Filho. Foi com muito pesar que a Casa Parlamentar, na pessoa do seu presidente Nitinho e demais vereadores, recebeu a notícia do falecimento deste grande homem público sergipano.

Doutor João, como era conhecido por todos, foi um grande estadista, sempre preocupado com o Estado e buscou sempre colocar Sergipe em destaque no cenário nacional.

Os vereadores do Parlamento Municipal de Sergipe prestam homenagens a esse grande homem público, e se solidarizam com todos os familiares, neste momento de grande comoção, perda e dor.

CMA