CORPO DO EX-GOVERNADOR JOÃO ALVES SERÁ CREMADO NESTA QUINTA-FEIRA, 26

25/11/20 - 16:23:13

O corpo do ex-Governador de Sergipe, João Alves Filho, será cremado nesta quinta-feira (26), às 10h, no Jardim Metropolitano, localizado em Valparaíso de Goiás, entorno do Distrito Federal, em solenidade restrita à família.

Os restos mortais do ex-governador serão transladados para Aracaju na segunda-feira (30), com chegada prevista para às 11h30, no Aeroporto Internacional de Aracaju (voo 3027/LATAM).

Outras informações sobre a recepção dos restos mortais de João Alves Filho em Aracaju serão divulgadas logo que definidas pela família.

Assessoria de Comunicação

Gabinete da senadora Maria do Carmo Alves