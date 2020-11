Direito, Emergência e Justiça são abordados na 19º edição do Congresso Nacional de Direito

Durante três dias, entre 19 e 21 deste mês, o evento foi transmitido de forma virtual, por meio do canal do youtube da Universidade Tiradentes e contou com alunos de outros estados e palestrantes renomados.

A abertura do evento foi marcada pela importância do papel feminino na sociedade. A professora e coordenadora do curso de Direito de Propriá, Samyle Oliveira, iniciou o debate destacando as temáticas do dia, que trataram da violência contra a mulher.

“Nossa programação é pensada para abordar temas atuais, polêmicos e importantes na formação de nossos acadêmicos”, disse, acompanhada dos coordenadores dos cursos de Direito do campus de Aracaju, Mário Fortes, e do coordenador do curso em Itabaiana, Raimundo Matos.

Mário Fortes destacou as dificuldades em promover um evento deste porte de forma virtual.

“Encaramos o desafio de realizar esse evento com transmissão pelo youtube e estamos fazendo um CONADI com discussões importantes e atuais. Vivemos um momento delicado em nossa sociedade por polarização de debates, pandemia. Os temas escolhidos trazem esse momento porque o Direito se constrói com diálogo”.

Debates

André Estefam foi um dos palestrantes do Congresso Nacional de Direito. Doutor e mestre em Direito Penal pela PUC de São Paulo, professor e autor na área do Direito Penal, ele discorreu sobre a lei Anticrime.

A Lei de dezembro de 2019 estabelece medidas contra a corrupção, o crime organizado e os crimes praticados com grave violência à pessoa.

“A lei buscou estabelecer novos paradigmas no processo penal e que se baseiam em alguns eixos. Um dos eixos foi a incorporação expressa do sistema acusatório, que é o sistema que preza pela separação de função entre os integrantes do processo, autor, juiz e réu”, informou.

Para assistir ao CONADI, acesse www.youtube.com/watch?v=ecxpDYrjG7k

