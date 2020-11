EDVALDO DECRETA LUTO POR TRÊS DIAS PELA MORTE DO EX-GOVERNADOR JOÃO ALVES

25/11/20 - 07:49:10

O prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, informou na manhã desta quarta-feira (25) que irá decretar luto oficial por três dias, pela morte do ex-governador, João Alves Filho. Por conta do falecimento do ex-governador, Edvaldo suspendeu as atividades de campanha hoje.

Edvaldo informou ainda que irá oferecer a estrutura da PMA à disposição da família para as homenagens que serão prestadas. “Aos seus familiares, em especial à sua esposa, a senadora Maria do Carmo, e a seus filhos, a seus amigos e admiradores, os meus mais elevados sentimentos e orações”, disse Edvaldo.

O ex-governador João Alves Filho morreu no final da noite de terça-feira (24), onde encontra-se internado há uma semana, no hospital Sírio Libanês, em Brasília, para onde foi levado após sofrer uma parada cardíaca.

O corpo do ex-governador João Alves será cremado em Brasília e as cinzas serão trazidas para Aracaju.