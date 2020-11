FAMES e CNM irão realizar Encontro Sergipano de Novos Gestores

A Federação dos Municípios de Sergipe (FAMES), em parceria com a Confederação Nacional de Municípios (CNM), promove nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro, o “Encontro Sergipano de Novos Gestores”.

O evento é voltado para os prefeitos eleitos e reeleitos do estado, tendo como objetivo maior, facilitar a gestão através de informações úteis que servirão para que metas positivas sejam alcançadas nos municípios, sempre com foco no cidadão.

A FAMES e a CNM atuam diminuindo distâncias, buscando soluções, capacitando e assessorando equipes, tanto em Sergipe como em Brasília, encurtando distâncias entre as prefeituras e, principalmente, o Governo Federal, junto aos ministérios na captação de recursos e resolução de pendências.

“Sabendo que a Gestão Pública passa por mudanças constantes, modernizando-se, adaptando-se às novas ferramentas tecnológicas, a programação do evento conta temas atuais e importantes para os gestores e suas equipes, além de palestrantes renomados e qualificados que passaram seus conhecimentos e experiências, capacitando todos os presentes”, destaca o presidente da FAMES, Christiano Cavalcante.

O evento ocorrerá no no Hotel Delmar, localizado na Av. Santos Dumont, n° 1500, Coroa do Meio, em Aracaju, da 8h às 12h e das 14h às 17h.

Programação

Dia 30 de novembro

8h

Credenciamento e coffee break

08h30

Abertura

09h45

Tema: Compras compartilhadas e regulação de média e alta complexidade

Palestrante: Franklin Freire, Presidente do Consórcio CONIVALES e Prefeito de Amparo do São Francisco.

10h

Tema: Providências do Prefeito Eleito

Palestrantes: Aécio Júnior – ERPAC / Mamede Fernandes – ERPAC / Jeferson Santos Lima – Consultor

11h30

Tema: Controle Interno – O guardião do gestor

Palestrante: Vanderson Melo – CRC/SE

14h

Tema: Desafios da Governança e Gestão de Projetos no Setor Público

Palestrantes: Jorge Teles – Estratégia Consultoria e Manoel Paixão – PMI

15h

Tema: Impactos da Arrecadação Estadual e Federal nas Finanças Municipais

Palestrantes: Marco Antônio Queiroz – Secretário de Estado da Fazenda e Eduardo Stranz da CNM

16h15

Tema: As parcerias público-privadas como instrumento de desenvolvimento Municipal.

Palestrante: Dr Alessandro Marques

Dia 1º de novembro

8h30

Coffee break

09h

Tema: Processo eletrônico junto ao TCE: prazos, procedimentos e implicações legais

Palestrante: Marcus Vinicius Santos Cardoso – CAT

9h30

Tema: A Segurança Jurídica dos Atos Administrativos

Palestrantes: Dr Márcio Conrado e Dr Milton Eduardo

10h30

Tema: O dever de prestar contas e a transparência

Palestrante: Dr Fabiano Feitosa

11h

Tema: O Novo Fundeb: impactos e desafios para a Educação Municipal

Palestrantes: Paulo Lira – FAMES e a Conselheira Susana Azevedo – TCE

13h20

Tema: A ação do Tribunal de Contas e do Ministério Público no controle das gestões municipais.

Palestrante: Dr. Cícero Dantas

13h50

Tema: Transição de Governo e as medidas da Resolução TC/SE 338

Palestrante: José de Araújo Leite Neto – ATEC

14h30

Tema: Caixa Econômica Federal – Parceria Caixa com os Municípios

Palestrantes: Vagna Cardoso Martins – Superintendente de Governo e Emerson Gomes de Almeida – Gerente de Filial

15h

Tema: Os recursos vinculados da Saúde, Educação e Assistência Social

Palestrantes: Eduardo Stranz – CNM e Humberto Gonzaga – UNCME

16h

Encerramento.

POR ASCOM/FAMES