Isis Broken e representantes LGBTQIA+ formalizam denúncia contra a Funcap

25/11/20 - 13:49:37

Nesta quinta-feira, 26, a partir das 09h, a artista sergipana, Isis Broken, e representantes do movimento LGBTQIA+ do estado, formalizam queixa-crime em desfavor da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap/SE) pelo crime de transfobia institucionalizada cometido contra a cantora.

A denúncia será formalizada no Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV) com foco nos âmbitos individual e coletivo, em decorrência de atitude transfóbica em divulgação oficial da Fundação, referente ao resultado da lista de selecionados e excedentes dos editais lançados referentes à Lei Aldir Blanc, a plataforma mapas.cultura.se.gov.br, explicitando, publicamente, o nome de batismo de Isis. Fator que gerou uma série de críticas e posicionamentos nas redes sociais – tendo em vista que o nome social da artista, além de não ter sido respeitado, foi invisibilizado após seguidas publicações do nome de batismo da mesma.

Para além disso, a denúncia também se refere a manutenção da publicação que ofende, invisibiliza e desconhece a real identidade da cantora.

Fonte e foto assessoria