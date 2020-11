Mariana Belém publicou um longo relato nas redes sociais sobre o seu primeiro abuso sofrido, aos 7 anos. A empresária disse que demorou 17 anos

25/11/20 - 22:11:08

Seguindo uma campanha que incentiva outras mulheres a falarem de abuso, Mariana Belém publicou um longo relato nas redes sociais sobre o seu primeiro abuso sofrido, aos 7 anos. A empresária disse que demorou 17 anos para contar o que ocorreu para a mãe, Fafá de Belém. Mas os detalhes mesmo, ela só conseguiu verbalizar agora, 33 anos depois, no período em que estão morando juntas.

“Minha mãe sempre foi minha parceira, minha confidente. E, mesmo assim, levei 17 anos para contar que sofri abuso aos 7 anos e que só por um milagre não fui ainda mais violentada (e foi assim que eu aprendi o que seria ter fé pela vida toda). Algo me fez correr porque achei errado um homem que deveria cuidar de mim estar passando a mão dentro do meu biquíni, colocando a minha mão no pênis dele e pedindo para eu ‘dar beijo’ naquela parte do corpo dele. Algo fez minha mãe chegar enquanto eu corria dele. Algo ali me salvou de algo pior. Levei 17 anos para contar por alto. E esses detalhes grotescos acima eu só contei quando moramos juntas durante essa pandemia (33 anos depois do ocorrido)”, diz um trecho do texto publicado.

Fonte/foto; globo.com