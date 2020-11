‘Movimento Doa Sergipe’ convoca população para participar do ‘Dia de Doar’

25/11/20 - 06:06:26

Sergipe vai receber mais uma vez ações no Dia de Doar, comemorado em todo o mundo no dia 1º de dezembro, sob o comando do Movimento Doa Sergipe que foi criado em 2019, com a finalidade de agregar as instituições do Estado de Sergipe, fortalecer o Terceiro Setor e fomentar a cultura de doações por meio do voluntariado e parceiros. A criação deu-se a partir do “Dia de Doar” que é um grande movimento para promover a doação no Brasil, que existe desde 2013, e hoje conta com 72 países participando oficialmente deste grande movimento e o Doa Sergipe está incluído nesta linda ação com 10 instituições do Estado participando até o momento.

“O “Movimento Doa Sergipe” é uma iniciativa que tem como objetivo fomentar e incentivar o espírito da doação no estado de Sergipe. São mais de 10 instituições de diferentes causas sociais que participam do Movimento e que prestam excelentes serviços aos seus usuários, com ajuda de empresários, amigos e sociedade em geral. Este é o segundo ano que acontece o evento, e a meta é arrecadar a de doações para as instituições, como a nossa, que faz parte do Movimento Doa Sergipe. Todos estão convidados a colaborar de alguma forma e fazer a diferença. A sua doação faz toda diferença, você pode doar de alimentos, roupas, brinquedos, material de higiene e limpeza, e também doação financeira”, explica Ulla Ribeiro, coordenadora do Movimento Doa Sergipe e gerente do GACC.

A proposta é celebrar as doações já recebidas e mostrar o poder de transformação que as doações têm quando feitas em conjunto: a expansão da generosidade, o engajamento cidadão, a atuação forte no mundo dos negócios e das redes de filantropia e o apoio sem precedentes para as comunidades e ONGs por todo o Brasil. Portanto, toda a sociedade está convocada a participar dessa ação doando para as instituições da sua cidade, muitas delas precisam de doações, como alimentos, material de higiene, roupas, brinquedos e principalmente doações financeiras.

O Dia de Doar junta diferentes redes de pessoas, grandes empresas e pequenos negócios através de um universo cada vez maior de plataformas digitais para encorajar e amplificar pequenos gestos de empatia voltados para transformar o mundo em um lugar melhor para todos.

O Dia de Doar não é uma plataforma de doação, mas um chamado à ação para celebrar a doação e encorajar doações maiores, melhores e mais inteligentes durante a época de festas. É um princípio norteador para encorajar a criatividade e a energia de pessoas no Brasil e no mundo para trabalharem juntas para o bem.

O sucesso do Dia de Doar depende do esforço coletivo dos parceiros e da sua participação. Você é a parte mais importante para fazer este movimento uma realidade. Você não precisa ser um líder mundial ou um milionário para doar. O Dia de Doar é sobre pessoas normais se juntando para fazer coisas extraordinárias.

Seja solidário e junte-se a causa!

Conheça mais no www.doasergipe.com.br e faça sua doação financeira através do link www.sympla.com.br/doasergipe__1040692

Por Fredson Navarro

Foto assessoria