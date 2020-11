Nota de pesar: Adepol lamenta a morte do ex-governador João Alves Filho

25/11/20 - 14:43:54

A Associação dos Delegados de Polícia do Estado de Sergipe, Adepol/SE, lamenta o falecimento do ex-governador João Alves Filho, na noite desta terça-feira, 24, no Hospital Sírio Libanês, em Brasília.

Os sergipanos se despedem de um grande homem, com inúmeros feitos em favor de Sergipe e de seu povo.

Político preocupado com as causas do nosso Estado, sempre o representou e defendeu com excelência.

João Alves foi o governador que realizou o primeiro concurso para a carreira de Delegado de Polícia, iniciando a substituição dos delegados comissionados por concursados, e o terceiro concurso, oportunidade em que foi possível concluir essa histórica mudança, levando a todo o interior do Estado a presença de Delegados de Polícia de carreira.

O presidente da Adepol/SE, Isaque Cangussu, a diretoria e demais associados se integram a todo o povo sergipano nessa hora de tristeza e dor, desejando condolências aos familiares do ex-governador.

Adepol/SE