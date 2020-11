Paula Fernandes posa com a mãe e fã brinca: “Genética abençoada”. Sertaneja recebeu uma enxurrada de elogios

25/11/20 - 22:03:22

Paula Fernandes causou furor em suas rede sociais nesta quarta-feira, 25, ao compartilhar uma imagem ao lado de sua mãe, Dulce de Souza. A sertaneja aproveitou o momento para homenageá-la com uma mensagem carinhosa.

“Mamis e eu… Um amor que não cabe no peito”, escreveu na legenda.

A foto causou furor nas redes sociais e sua semelhança com ela não passou despercebida pelos fãs. “Isso que eu chamo de genética abençoada”, comentou um deles. “Meus amores!! Amo vocês!”, publicou outra. “As mais lindas”, derreteu um outro admirador.

Recentemente, Paula Fernandes ganhou um Grammy na categoria Melhor Álbum de Música Sertaneja, desta vez com um dos projetos mais especiais de sua carreira, o ‘Origens’. Gravado em 2019 em Sete Lagoas/MG , cidade natal da cantora. “Esse prêmio tem um gostinho especial, vem pra confirmar meu compromisso com a minha essência, com a minha música. Sou muito grata a todos que fazem parte dessa caminhada comigo, e muito grata a Deus pela oportunidade de viver tudo isso e chegar aqui, hoje, com o meu segundo Grammy!”, disse na ocasião.

Fonte/Foto: globo.com