Secretaria de Saúde retoma aulas presenciais da Academia da Cidade dia 1º

25/11/20 - 06:28:11

A Secretaria Municipal da Saúde retornará com aulas presenciais do Programa Academia da Cidade na próxima terça-feira, dia 1° de dezembro. Suspensas desde março por conta da pandemia do novo coronavírus, a qual impôs limitações para atividades em grupo, as aulas serão retomadas por fases, conforme protocolo produzido pela Secretaria.

Inicialmente, o Programa Academia da Cidade será retomado de forma gradual em dez dos 27 polos e os usuários considerados ‘grupo de risco’ (idosos, hipertensos, diabéticos e imunossupressores) devem permanecer em casa. Na primeira fase, professores, estagiários e alunos farão o teste RT-PCR, que detecta se a pessoa está com a covid-19 ou não, e devem levar o resultado para participar das atividades.

Na segunda fase, a proposta é realizar caminhadas e aulas de baixa intensidade em dez polos. Após 30 dias do início da segunda fase, será reavaliada a possibilidade de abertura de mais pólos.

Orientações

Para a realização das aulas, será obrigatório o uso de máscara, higienização de mãos antes e depois das atividades e distanciamento social, respeitando a marcação definida nos locais das atividades. A Secretaria fornecerá equipamento de proteção individual para professores e estagiários contendo máscara de tecido, face shield e álcool gel.

As aulas terão duração máxima de 40 minutos e cada turno irá ofertar, no máximo, duas aulas e não serão utilizados materiais de uso coletivo, como halteres e colchonetes.

Neste primeiro momento, a Academia da Cidade será retomada nos polos Augusto Franco, Coroa do Meio, Bairro Industrial, Zilda Arns, Luzia, Santa Maria, Santos Dumont, Maracaju, Centro de Criatividade e Bugio.

Aulas on-line

Aqueles que não quiserem frequentar os espaços podem acessar as vídeoaulas no site da Prefeitura de Aracaju (Academia da Cidade). Podendo o professor orientar aqueles com maior dificuldade no uso da tecnologia.

PAC

O Programa Academia da Cidade completou 16 anos de existência e está presente em 27 bairros de Aracaju, proporcionando atividades físicas à população, supervisionadas por profissionais e requalificando os espaços públicos da cidade.

Atenciosamente,

Secretaria Municipal da Saúde de Aracaju/SE