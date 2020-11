SMTT INFORMA ALTERAÇÕES NO TRÂNSITO EM RUAS DO BAIRRO GRAGERU EM ARACAJU

25/11/20 - 09:52:02

Após avaliação técnica e estudo de viabilidade, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju informa que haverá mudança de circulação em ruas perpendiculares à avenida Hermes Fontes. Por isso, a partir desta quarta-feira, 25, os novos semáforos que foram instalados no cruzamento da avenida com as ruas Ministro Nelson Hungria e Lourival Chagas estarão no piscante para a adaptação dos condutores. Os equipamentos entrarão em pleno funcionamento na próxima semana.

Com os novos semáforos em operação, que fazem parte do corredor de mobilidade Hermes Fontes, o acesso à Alameda das Árvores será facilitado pela rua Djenal Tavares de Queroz. Já o trânsito na rua Lourival Chagas mudará de sentido e o trecho da rua Nelson Hungria, entre a rua Manoel Gomes da Rocha e a Hermes Fontes, passará a ser sentido único. Neste local, o condutor que segue pela Hermes Fontes não poderá convergir a direita.

O superintendente da SMTT, Renato Telles, ressalta que o objetivo da mudança é melhorar o tráfego de veículos e de pedestres nos bairros próximos a Hermes Fontes. “Analisamos as ruas que dão acesso à avenida Hermes Fontes, dialogamos com moradores e estamos propondo algumas mudanças que irão facilitar o trânsito na região. Os condutores devem ficar atentos às sinalizações e respeitá-las para que a mobilidade seja ainda melhor para todos”, disse.

O coordenador de Sinalização da SMTT, Diego Carvalho, afirma que a sinalização das ruas está sendo substituída. “Além dos semáforos que já foram instalados, estamos implantando nova sinalização vertical que irá orientar o condutor, principalmente nesse período de adaptação”, explica. Agentes de trânsito estarão na região para monitorar o trânsito e orientar os condutores.