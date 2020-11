Vanessa Giácomo conta que teve Covid-19 e faz alerta: ‘Senti medo, angústia’. Atriz compartilhou em sua rede social que, apesar de todos os cuidados, ela e o marido adoeceram

25/11/20 - 22:06:24

Os índices de contágio da Covid-19 voltaram a subir no Brasil e no mundo, e a atriz Vanessa Giácomo fez um alerta sobre a doença em suas redes sociais nesta quarta-feira, 25/11. Ela contou que, apesar de tomar todos os cuidados recomendados, acabou adoecendo junto com o marido.

“Por mais que a ciência nos recomende cuidados para evitarmos o avanço da Covid-19, acho que quando a doença chega perto da gente, todo o medo das estatísticas se materializa. Eu e meu marido adoecemos, apesar de seguirmos os protocolos da vigilância sanitária, sabemos que esse vírus é altamente transmissível.”