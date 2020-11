Vereador Heliomarto lamenta a morte do ex-governador João Alves Filho

25/11/20 - 05:22:11

O vereador Heliomarto Rezende, emitiu nota lamentando a morte do ex-governador e ex-ministro João Alves Filho, ocorrida no final da noite desta terça-feira (24), em Brasília, onde estava internado..

O ex-governador enfrentava sério problemas de Alzheimer há cerca de quatro anos onde se encontrava no apartamento de sua esposa, senadora Maria do Carmo Alves, em Brasília.

Para Heliomarto “Dr. João Alves foi um dos maiores lideres de nosso estado, um grande estadista, um homem que viveu à frente de seu tempo. Dr. João foi governador de Sergipe, foi prefeito de Aracaju e ministro. Ele foi o maior defensor da transposição do Rio São Francisco e todos lembram do João Chapéu de coro. Dr. João vai estar sempre em nossos corações”, lamentou o vereador.

Histórico de João Alves

Formado em engenharia civil, João Alves Filho governou Sergipe por três mandatos. O primeiro de 1983 a 1987, o segundo de 1991 a 1994 e o último de 2003 a 2006. Na última década, foi eleito prefeito de Aracajú, em 2012, exercendo a função até 2013. O político de 79 anos teve a carreira marcada pelo envolvimento com os desafios da Região Nordeste e com a transposição do rio São Francisco.

João Chapéu de Couro, como era popularmente conhecido, também foi ministro do Interior do Brasil de 1987 a 1990, quando o cargo criado em 1967 foi extinto para ser substituído pela a Secretaria de Desenvolvimento Regional, instalada na estrutura administrativa da Presidência da República.

O ex-governador já vivia sob os cuidados da família em uma Unidade de Tratamento Intensiva (UTI) montada dentro da residência dele, onde mora com a esposa, a senadora Maria do Carmo (DEM), em Brasília. Em 2019, João Filho já havia sido internado mais de uma vez por problemas de saúde.