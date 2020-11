ARACAJU: FEIRAS LIVRES SERÃO ANTECIPADAS DEVIDO AO SEGUNDO TURNO DAS ELEIÇÕES

26/11/20 - 08:56:21

As feiras livres ocorridas em Aracaju às sextas, sábados e domingos serão antecipadas por causa do 2º turno das eleições municipais. De acordo com a Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), os feirantes começaram a ser notificados na semana passada.

Veja a programação programação

As feiras dos bairros Suíssa, Aruana (Costa Nova) e dos conjuntos Castelo Branco, Médici, Sol Nascente e Agamenon Magalhães, que aconteceriam na sexta (27/11), serão antecipadas para quinta (26/11);

As feiras dos bairros Grageru, Cirurgia, Santo Antônio, 18 do Forte, São Carlos e do Conjunto Santa Tereza passarão do sábado (28/11) para a sexta (27/11);

Já as feiras do Jardim Esperança, Santa Maria, América, Bugio e Coqueiral serão transferidas do domingo (29/11) para o sábado (28/11).

Também em virtude do pleito, os mercados centrais Maria Virgínia Leite Franco, Antônio Franco e Thales Ferraz, assim como os setoriais (bairros), estarão fechados no domingo (29/11), reabrindo ao público na segunda-feira (30/11), a partir das 5h30. A exceção será o mercado vereador Milton Santos (conjunto Augusto Franco), o qual passará pela tradicional limpeza, voltando ao funcionamento na terça-feira, (01/12).

Foto Ilustrativa: Felipe Goettenauer