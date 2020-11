Boquim receberá pavimentação que serão realizadas através de convênio entre a Codevasf e a Prefeitura

26/11/20 - 14:26:41

O prefeito Eraldo de Andrade, junto ao vice-prefeito Chicão Almeida, participou de solenidade na manhã dessa quinta-feira, 26, para assinatura de convênio entre a Prefeitura de Boquim e a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) para a realização de obras de calçamento em paralelepípedo e pavimentação asfáltica em todo o município.

As obras serão realizadas com emenda do deputado federal Laércio Oliveira no valor de R$ 3 milhões. Os recursos foram liberados no início deste mês e, hoje, foi dada a ordem de serviço para início dos trabalhos. “Quero agradecer a Codevasf pelo empenho de ajudar os municípios, inclusive Boquim. É uma satisfação receber mais esse benefício em prol do povo de Boquim e vamos continuar fazendo nosso trabalho com muito empenho, dedicação e acima de tudo com muito amor. Todos os recursos enviados pelo deputado serão utilizados e eu só tenho a agradecer ao deputado Laércio Oliveira pela parceria, por mais esse benefício, e tenho certeza de que o povo de Boquim ficará muito feliz com mais essas obras”, afirmou o prefeito.

“Participamos da assinatura de convênio de três milhões de reais conquistados pelo deputado Laércio Oliveira para o povo de Boquim representado pelo prefeito Eraldo e pelo vice-prefeito Chicão, dentro da nossa proposta e compromisso por amor a Boquim e fazer cada vez, esse é o sentimento que Eraldo carrega e que eu carrego. Hoje é um dia muito feliz pois estamos disponibilizando 3 milhões de reais para que o prefeito e o vice apliquem da melhor forma no município”, destacou o deputado federal Laércio Oliveira.

Participaram do ato, o superintendente da Codevasf, César Mandarino, o deputado federal Laércio Oliveira, o secretário de Obras, Gerfesson Trindade, além do vereador eleito João Barbosa.

Ascom / PMB