Bosque dos Sonhos leva a magia do Natal a crianças assistidas por três instituições

26/11/20 - 08:14:39

O Shopping Jardins amplia a sua tradicional ação solidária e promove o Bosque dos Sonhos, em parceria com o Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social (IJCPM). Neste ano, a população sergipana tem a oportunidade de colaborar com três instituições filantrópicas – Instituto Pedagógico de Apoio à Educação do Surdo de Sergipe (Ipaese), Casinha de Jesus e Instituto Rahamim – e proporcionar uma noite feliz a cerca de 300 crianças.

Para contribuir, basta depositar um brinquedo novo em uma das três Árvores dos Sonhos localizadas em frente à Praça de Eventos Orquídea. Até o dia 21 de dezembro, a população tem a oportunidade de doar quantos presentes quiser.

Casinha de Jesus

‘Servos e Servos da Trindade’, conhecida popularmente como Casinha de Jesus, é uma instituição social sem fins lucrativos, que desempenha ações junto à comunidade do bairro Santa Maria, em Aracaju. A entidade é formada por jovens e adultos que se dedicam a cuidar do próximo e conta com um Espaço Cultural Alternativo onde acolhe crianças em regime de semi-internato, mantido através de doações e de trabalho voluntário.

Instituto Rahamim

Fundada em 22 de novembro de 2000 em Aracaju, a instituição é fruto da inspiração de Cristiano Lima Santos que, ao lado de outros jovens, criou a Casa Mãe da Misericórdia, sede da entidade. O instituto desenvolve atividades que buscam promover a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida da população do bairro Santa Maria e outras regiões. Com casas também em Salgado e Laranjeiras, atende a crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade, tendo a família como foco de atuação.

Ipaese

Criada em 27 de dezembro de 2000 por um grupo de pais, a instituição sem fins lucrativos é a primeira escola especializada para surdos em Sergipe, sendo a única bilíngüe (Libras e Português escrito) do Estado e a única da Região Nordeste que contempla toda a Educação Básica. A relevância de seus serviços prestados e a seriedade com que executa as atividades levaram a entidade a ser reconhecida como de Utilidade Púbica Federal, Estadual e Municipal.

