Cerca de 380 acadêmicos de Farmácia realizam atividades práticas presenciais

26/11/20 - 07:50:47

Após passar por treinamentos sobre biossegurança, aproximadamente 380 alunos do curso de Farmácia da Universidade Tiradentes – Unit – iniciaram a retomada de atividades práticas presenciais para integralização de disciplinas do primeiro semestre de 2020, após a reabertura gradual da Instituição de Ensino Superior no último dia 09 para este fim.

As turmas têm tido aulas nos laboratórios de Tecnologia Farmacêutica, Microbiologia, Parasitologia e Química analítica, seguindo com os protocolos de segurança estabelecidos pela Unit, como a utilização obrigatória de equipamentos de proteção individuais, bem como restringindo o número máximo de alunos dentro dos laboratórios, considerando o distanciamento social necessário.

“Os alunos de Farmácia retornaram para as reposições das atividades práticas presenciais com toda a segurança. A Universidade vem cumprindo com todos os protocolos determinados pelas autoridades, respeitando as recomendações de biossegurança e isso faz com que os alunos se sintam seguros neste retorno gradual”, considera a coordenadora interina do curso de Farmácia, professora Cínthia Meireles.

Para ela, o momento do reencontro tem sido especial. “Os alunos estão expressando muita alegria em rever os colegas, os professores e em poder estar novamente dentro dos laboratórios”, conta professora Cínthia.

Estudante do 6º período, Robertta Santana sempre foi ligada mais à pesquisa e indústria farmacêutica. Mas foi justamente na pandemia que a jovem reconheceu ainda mais a importância da área da Farmácia Clínica. “Foi quando comecei a perceber que a sociedade em geral precisa muito do farmacêutico clínico. Porque com a proliferação da Covid-19, teve muita gente fazendo a automedicação, e percebi o quanto a falta desse profissional pode impactar na qualidade de vida da sociedade”, coloca Robertta Santana.

A oportunidade de voltar às atividades práticas é de evoluir esse entendimento. “Eu estava ansiosa para voltar e está sendo muito legal, principalmente na aula de Farmacotécnica II, ministrada pela professora Cínthia! Eu tava sentindo muita falta”, comenta.

A sinalização e posicionamento da Unit em relação às medidas de biossegurança contra a Covid-19 foram essenciais para Robertta se sentir segura nesse momento de retomada gradual no campus Aracaju Farolândia. “No começo, eu fiquei com um pouco de medo mas depois que entrei e logo fui abordada pelo agente educador para aferir minha temperatura, que me orientou usar álcool em gel logo ao lado e vi que sempre tem um tótem de álcool em gel instalado em diversos pontos do campus, além dos banheiros sempre ótimos para podermos lavar as mãos, vi que estava seguro e fiquei muito tranquila”, confessa a acadêmica.

As atividades práticas das turmas de Farmácia da Unit seguem até próximo dia 15, no campus Aracaju Farolândia.

Por Raquel Passos

Foto assessoria de Imprensa