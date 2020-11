DIRETÓRIO DO PDT VAI AGUARDAR PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO SOBRE VAGA NA CMA

26/11/20 - 16:06:05

Após o pleno do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE/SE), não reconhecer a ação movida pelo Diretório Municipal do PDT contra o suplente do ex-vereador Jason Neto, por 3×2, e decidir que o mandato até 31 de dezembro deve ser exercido pelo Sargento Vieira, o partido decidiu que vai aguardar a publicação.

As informações passadas pela direção do diretório municipal do PDT em Aracaju, são de que o partido vai aguardar a publicação do Acórdão para que a assessoria jurídica impetre os recursos cabíveis, já que depende de como foi a decisão em Sergipe ou se haverá como recorrer junto ao Tribunal Superior Eleitoral.

Agora é preciso publicar o Acórdão, em seguida, a Câmara terá três dias para ser notificada e por fim, poderá ser julgado o Embargo de Declaração.