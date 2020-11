Edvaldo destaca avanços e rebate “mentiras divulgadas pela oposição”

Em entrevista ao Jornal da Fan, nesta quinta-feira, 26, o prefeito Edvaldo Nogueira, candidato à reeleição pelo PDT, destacou avanços na qualidade do ensino ofertado nas escolas municipais, conquistados nos últimos três anos e dez meses, e detalhou a proposta de implantação da educação integral na rede de ensino gerida pela Prefeitura de Aracaju.

“Nós aumentamos o Ideb [indicador que mede a qualidade do ensino público] das escolas municipais em nossa gestão. O Ideb divulgado este ano, referente a 2019, mostra que avançamos em relação à avaliação anterior. E esse crescimento, embora ainda não seja o ideal, representa avanço na melhoria da qualidade do ensino”, destacou o prefeito.

Para Edvaldo, “por não conhecer a cidade e tampouco a gestão municipal”, a oposição tem feito críticas infundadas “e divulgado fake news” sobre o trabalho desenvolvido por ele, enquanto prefeito, na área da Educação. “Estão distorcendo fatos e mentido para enganar o eleitor, como fazem ao propagar que não pagamos o piso do magistério, outra fake news”.

De acordo com o prefeito, nenhum professor da rede municipal de ensino recebe menos do que o piso do magistério. “Isso está garantido na lei e é cumprido. Nós, inclusive, devido ao esforço que fizemos para reorganizar as finanças municipais, pudemos, nesses últimos três anos e dez meses, garantir os direitos adquiridos e avanços na carreira do magistério”, enfatizou.

Edvaldo destacou que apesar das conquistas obtidas pelo Município, na Educação, a partir de 2017, ainda há muito que ser feito. “Agora, o nosso desafio é implantar a educação integral, é isso que planejamos para os próximos quatro anos. E estamos fazendo isso com a responsabilidade de quem sabe o que é a gestão municipal”, frisou.

“Vamos começar a implantação desse modelo de educação integral por uma escola, a qual já estamos construindo, no bairro Santa Maria. Ela servirá de piloto e a partir dos resultados, de como ela se comporta, nós ampliaremos o modelo para as demais unidades. Queremos, até o último ano do nosso próximo mandato, ter cerca de 70% a 80% das escolas municipais funcionando com esse modelo de educação integral”, projeta o prefeito.

Segundo Edvaldo, essa proposta demandará, do Município, a injeção de mais recursos na área da Educação. Isso porque, explicou, o aluno vai chegar à escola pela manhã e nela vai permanecer até o final da tarde. “Vai ter aulas da grade curricular num turno e no turno contrário receberá uma formação complementar, com esporte, cultura, reforço escolar, enfim, uma formação para a vida, que o torne um cidadão mais competitivo”.

Ao citar a entrega de duas novas escolas e reforma de dezenas de outras, o prefeito destacou a implantação da matrícula online, que permite às mães, pais e responsáveis legais matricular os estudantes em qualquer escola da rede municipal da própria casa, “utilizando o celular ou mesmo um computador”, ressaltou. “Isso garantiu mais dignidade às famílias e acabou com aquelas filas que se formavam todos os anos nas portas das escolas no período da matrícula”.

O prefeito também abordou, junto aos ouvintes, compromissos de sua candidatura em outras áreas, como Saúde, Infraestrutura e Habitação. Edvaldo reafirmou seu empenho para realizar, com os demais entes que integram o consórcio municipal, a licitação do transporte público, e detalhou o processo de atualização do Plano Diretor, se comprometendo a enviar nova versão do documento à Câmara de Aracaju já em 2021.

Ainda durante a entrevista, Edvaldo agradeceu aos quase 120 mil aracajuanos que referendaram seu trabalho, nas urnas, no último dia 15, “nos dando uma belíssima vitória, com mais de 45% dos votos válidos”. “Isso é a maior prova de que colocamos Aracaju no rumo certo e que preparamos a nossa cidade para avançar ainda mais. Por isso, seguimos confiantes da vitória neste domingo, dia 29”, disse.

