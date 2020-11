HELENO SILVA CONFIRMA PRÉ-CANDIDATURA A DEPUTADO FEDERAL PELO REPUBLICANOS

O ex-deputado federal Heleno Silva, confirmou na manhã desta quinta-feira (19) que irá disputar uma vaga à Câmara Federal pelo Republicanos no estado de Sergipe em 2022. A informação foi confirmada pelo próprio pastor Heleno, durante entrevista a rádio FM Boca da Mata, de Nossa Senhora da Glória.

Durante a entrevista, Heleno disse que “confirmei minha pré-candidatura a deputado federal. Devo os mandatos que tive na Câmara ao Sertão e, em especial aos sertanejos, que me cobram o retorno de uma voz ativa em sua defesa”, disse Heleno. Como relator da Lei do microcrédito, Heleno disse que “tenho o que mostrar como deputado, a exemplo da relatoria da Lei do Microcrédito e da luta pelo agricultor, por melhores condições de trabalho e por soluções pelo endividamento”.

O ex-parlamentar aproveitou para informar ainda que o Republicanos está fortalecido e que terá nomes para apresentar em 2022.