Secretaria da Fazenda disponibiliza calendário de pagamento do IPVA 2021

Para emitir apenas o IPVA 2021 o acesso pode ser realizado através do site da Sefaz/SE.

O novo calendário de pagamento do Licenciamento Anual e do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), válido para o exercício 2021, já está disponível para acesso aos contribuintes. A programação foi divulgada pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) e prevê desconto de 10% para os cidadãos que efetuarem o pagamento total até 26 de fevereiro do ano que vem. Vale ressaltar que este desconto não é aplicável caso o contribuinte possua débito de anos anteriores.

Outra condição oferecida pelo Governo do Estado é que tanto IPVA quanto licenciamento poderão ser parcelados em até 10 vezes no cartão de crédito. “Divulgamos o calendário com bastante antecedência para que as pessoas possam se planejar e ver a melhor forma de pagar o seu IPVA 2021, ficando em dia com o fisco estadual”, frisa o secretário da Fazenda, Marco Antônio Queiroz.

Para solicitar o Licenciamento Anual, o cidadão deve acessar o site do DETRAN, totens de autoatendimento da autarquia, caixas eletrônicos do Banese e aplicativo “Detran/SE Digital”. Para emitir apenas o IPVA 2021 o acesso pode ser realizado através do site da Sefaz/SE.