TRE/SE NEGA AÇÃO DO PDT E MUDA VEREADOR SUPLENTE NA CÂMARA MUNICIPAL

26/11/20 - 05:41:44

O pleno do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE/SE), na tarde dessa quarta-feira (25), não reconheceu a ação movida pelo Diretório Municipal do PDT contra o suplente do ex-vereador Jason Neto (in memoriam), e por 3×2, decidiu que o mandato até 31 de dezembro próximo deve ser exercido pelo Sargento Vieira.

Na ação movida pelo PDT, a legenda alegava suposta infidelidade partidária cometida por Vieira, que ficou na suplência após a eleição de 2016, mas que esse disputou um novo mandato pelo Cidadania. A defesa de Vieira argumentou e o Tribunal reconheceu, por maioria, que o PDT cometeu grave discriminação contra seu filiado.

“Vieira não era convidado para as reuniões, o partido não dava a mínima para ele e ainda o discriminava. Por isso essa questão de infidelidade defendida não foi reconhecida pela maioria do Tribunal. E ainda filiaram adversários históricos dele”, explica a assessoria jurídica de Vieira.

Com a decisão dessa quarta-feira, basta a publicação do acordão para que a presidência da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) seja devidamente notificada e, até a próxima semana, deverá reconduzir o Sargento Vieira como membro do parlamento até o final da atual legislatura.

Da Assessoria de Imprensa