Barra dos Coqueiros da lição com apoio a carroceiros e casa de acolhimento

27/11/20 - 14:30:26

Projetos priorizam as minorias, e o trabalho dos mais carentes

Por Suzy Guimarães

Considerada um dos mais belos recantos do Estado de Sergipe, cercada pelo Oceano Atlântico, o Rio Sergipe e ornamentada, em seu litoral, por vastos coqueirais, a Barra dos Coqueiros possui diferentes cenários sociais, o que motiva os líderes dessa região a trabalhar em torno de alternativas para melhorar e engrandecer a vida da população. Um desses projetos, da vereadora Greissy Cristina, conhecida como Guega Araujo, beneficiou os carroceiros, trabalhadores tradicionais da região. Eles foram contemplados com ajuda e respeito pelos que lutam para tornar a Barra num lugar humanizado e progressista.

A vereadora, líder social das minorias na Barra, explica que o município cresceu muito e, também a população. “Com as mudanças sociais que ocorrem em todas as cidades, muitas pessoas precisam de um apoio maior, como um acolhimento que lhes proporcione alimentação, condições de higiene e, até mesmo, um pouco de aprendizado para que possam escrever o próprio nome. Todos sabemos que a educação é essencial para o desenvolvimento profissional, mas antes disso, é necessário oferecer saúde, através da alimentação, que gera energia”, explica Guega.

Ela ressalta que é muito importante respeitar os trabalhadores tradicionais do município, como os carroceiros, que já fazem parte do cenário social e cultural da Barra “Perceber a condição de vulnerabilidade de alguns trabalhadores é muito importante, por esse motivo, decidimos criar mecanismos para ajudar os carroceiros, no sentido de que eles pudessem sustentar melhor suas famílias com dignidade’, observa a líder.

Ela atenta que com a pandemia do Coronavírus, foi possível notar que as pessoas passaram a necessitar de um apoio maior como um suporte financeiro para manter suas casas. “Muitos que trabalhavam em Aracaju, perderam seus empregos e mediante essa dificuldade, foram obrigados a buscar outras atividades. “Aqui na Barra temos muitos carroceiros e pensando neles pedimos que fosse criado um auxílio para essa minoria”, relata Guega.

Auxílio

Ela explica que o auxílio foi alcançado, o que ajudou muitas pessoas a administrar e superar esse momento de crise. “A Barra cresceu muito nos últimos anos, não temos como negar. Houve um grande avanço econômico e social. Mas é importante que agora, nesse momento em que a pandemia abrandou, mas deixou sérias sequelas, as pessoas recebam proteção e incentivo para seguir com suas vidas. Eu nasci no Bairro Baixo, minha família tinha poucos recursos, então, vivi essa dificuldade”, contou.

Acolher – Guega observou ainda que logo será erguida na Barra uma Casa Acolhedora com o objetivo de receber pessoas em situação de crise e que precisam ser encaminhadas para locais de tratamento, como é o caso dos que fazem uso de drogas, precisam e desejam se recuperar. “A casa terá voluntários, disponíveis para acolher, orientar e encaminhar essas pessoas para o tratamento adequado”, assegura a vereadora que foi reeleita com grande apoio da comunidade carente.

Ela ressaltou que dentro de todo esse processo é preciso lembrar que os adolescentes precisam de ajuda e ocupação. “Temos que combater a ociosidade, que leva a doenças e a vícios destrutivos”, atenta a vereadora e líder comunitária da Barra.

Fonte e foto assessoria