Cidadãos poderão agendar atendimento durante Dia da Livre Iniciativa

27/11/20 - 07:16:02

O maior evento de responsabilidade social da Unit este ano será realizado de forma virtualizada. Dia da Livre Iniciativa acontecerá dia 28, das 9h às 12h, no Youtube.

O evento que reúne práticas de cursos das áreas da Saúde e Humanas da Universidade Tiradentes – Unit –,o Dia da Livre Iniciativa tem o objetivo de atender, gratuitamente, a população que necessita de serviços básicos. Mas em 2020, sua 14ª edição ganhou um novo formato devido às medidas de biossegurança contra a proliferação da Covid-19.

Com a necessidade de distanciamento social, a ação acontecerá neste sábado, 28, das 9h às 12h, ao vivo no Youtube da Unit. Serão seis lives apresentadas por representantes do Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF), do Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ), da Clínica de Psicologia, dos cursos de Comunicação Social, da Biossegurança e do Sebrae Sergipe, instituição parceira nesta edição do evento.

De acordo com o coordenador de Extensão da Unit, professor Geraldo Calasans, os temas serão voltados a microempreendedores, autônomos, para quem está abrindo negócio ou que busca no empreendedorismo uma saída para a recessão econômica. “Os assuntos retratam problemas relacionados com a pandemia. Serão apresentações curtas para dar tempo de o público tirar dúvidas ao final”, explica Geraldo, reforçando que os contatos telefônicos e de e-mail de cada núcleo da Unit serão anunciados.

“Os contatos ficarão aparecendo para os cidadãos que acompanharem a transmissão possam, posteriormente, entrar em contato para tirar dúvidas e até mesmo agendar os atendimentos que os núcleos têm realizado de forma virtualizada durante a pandemia”, completa Geraldo Calasans.

Nesta 14ª edição da Livre Iniciativa, a Unit ainda irá evidenciar os serviços que tem realizado durante os últimos oito meses de pandemia com atendimentos gratuitos de forma remota.

Dia da Livre Iniciativa

Em 2019, o evento atendeu a cerca de 2 mil pessoas. No ano anterior, em 2018, foram 1.604 atendimentos como: consultas médicas, atendimentos odontológicos, orientações nutricionais e fisioterápicas, oficina de produtos naturais e medicinais, exames de glicemia, aconselhamento psicológico, atividades educativas relacionadas à Saúde da Mulher, doação de preservativos femininos e masculinos, aferição de pressão arterial e vacinação.

Estas iniciativas sempre são desenvolvidas por estudantes e professores dos cursos de Saúde e Humanas das modalidades presencial e EaD da Unit, além de expor as iniciativas extensionistas realizadas naquele ano.

