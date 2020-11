Coutto Orchestra comemora 10 anos e lança single para presentear os admiradores

27/11/20 - 11:44:44

Dez anos se passaram desde o nascimento da Coutto, à época chegou ao mundo como um corpo musical de tantos na mente e na alma de um homem só, a orquestra de um homem só, a reverberação da multiplicidade de Alisson Coutto, criador do projeto. Depois, a Coutto começou a orbitar o sol da arte junto com outros músicos e vem navegando desde então no seu infinito particular de possibilidades e renascimentos.

Nesse movimento de troca de pele, Alisson torna intuitivamente às origens. Emerge assim ‘Thiara’, o single comemorativo de uma década de existência do projeto.

Vários discos, prêmios, tours, formações e uma constante: A presença marcante de Thiara, melhor amiga de Alisson Coutto. Thi, como é carinhosamente conhecida, acompanhou diversas fases do grupo e nesse ano tão sui generis torna com a sorte dos bons ventos para integrar a produção.

Produzido em home office no período de distanciamento social, sob a inspiração da saudade e da necessária introspecção que a pandemia trouxe, surgiu a composição. Lampejos inspirados das lembranças de Thi pedalando pela Praia da Cinelândia, resplandecendo a amiga no perfeito atemporal.

A música conta com a luxuosa participação de Rafael Evangelista, do Duo Finlândia, que diretamente de Paris gravou os violoncelos e se somou aos Beats, sintetizadores e guitalele para criar uma harmonia leve e fluida, como o sorriso fácil da musa, soando como um bom convite para um mergulho refrescante no mar da Atalaia.

Atualmente o grupo é formado por Alisson Coutto(trombone, samples e voz), Alberto Silveira(violão) e Kelvin Cruz(bateria). Uma orquestra de três virtuosos músicos que se multiplicam com a força da sinergia artística.

O lançamento acontecerá dia 04 de dezembro em todas as plataformas digitais e dia 07 de dezembro em pocket show de lançamento na live session do sarau multicultural Ensaio Secreto.

Fonte e foto assessoria