Danielle Garcia assina carta-compromisso com os procuradores do município

27/11/20 - 05:42:46

Na tarde desta quinta-feira, 26, a candidata a prefeita da capital, a delegada Danielle Garcia (Cidadania), foi recebida pela Associação dos Procuradores do Município de Aracaju – APMAJU. Na oportunidade, Danielle, que estava acompanhada de seu candidato a vice-prefeito, Valadares Filho (PSB), ouviu algumas propostas apresentadas e assinou uma carta-compromisso com algumas demandas da classe.

“Agradeço aos procuradores o convite para este encontro e por nos apresentar suas propostas. Fizemos questão de assinar a carta-compromisso elaborada por eles, garantindo, entre outras coisas, que manteremos um canal permanente de diálogo com as categorias para ouvir suas demandas e buscar, na medida do possível, atendê-las”, afirmou a candidata.

Ascom/Danielle Garcia