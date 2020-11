Edvaldo a dois dias da reeleição

27/11/20 - 07:39:57

Por Adiberto de Souza

Estando o Ibope certo em sua última pesquisa, o aracajuano vai reeleger o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) no próximo domingo. Segundo a consulta divulgada, ontem, pela TV Sergipe, o pedetista tem 62% das intenções de voto válidos, enquanto a delegada Danielle Garcia (Cidadania) aparece com 38%, portanto, bem distante do adversário. Ressalte-se que Edvaldo lidera a campanha desde seu princípio, aparecendo nas pesquisas sempre com uma larga vantagem para os demais prefeituráveis. No 2º turno ocorreu o mesmo. Consulta anterior, feita também pelo Ibope, mostra o prefeito com 64% e a candidata Danielle com 36%. Vão dizer que ela subiu e ele caiu. De fato, só que esta variação é muito pequena para alterar o previsível resultado das urnas. Quem não acredita em pesquisa ou torce pela delegada vai continuar achando que ela será eleita. Sonhar é livre e, ademais, está muito próximo de se saber quem ganha, pois os aracajuanos dirão no domingo, através do voto, quem eles querem para governá-los pelos próximos quatro anos. Aguardemos, portanto!

Perfil da pesquisa

Em votos totais, Edvaldo aparece com 53% e Danielle Garcia com 32%. Branco e nulo são 13%, enquanto 3% se disseram indecisos ou não responderam. A margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram ouvidos 504 eleitores de Aracaju entre os últimos dias 24 e 26. O nível de confiança utilizado é de 95%. Realizada pelo Ibope por encomenda da TV Sergipe, a pesquisa foi registrada no TRE com o número SE‐05996/2020.

Périplo por Aracaju

Os restos mortais do ex-governador João Alves Filho (DEM) devem chegar em Aracaju na próxima segunda-feira. O corpo do líder político sergipano foi cremado, ontem, em Goiás. Por decisão da família, a urna com as cinzas será colocada em carro aberto para percorrer a capital, passando pelas principais obras realizadas pelo ex-prefeito da capital e ex-governador de Sergipe. João Alves morreu na última quarta-feira num hospital de Brasília, onde estava internado após ter sofrido uma parada cardíaca. Descanse em paz!

Rigor da lei

É bom quem andou fazendo ameaças à Linda Brasil (PSOL) ir colocando as barbas de molho, pois a Polícia está em seu encalço. Após ouvir a primeira mulher trans eleita vereadora em Aracaju, o secretário da Segurança Pública, João Eloy, disse ter determinado aos policiais responsáveis pelas investigações que sejam rigorosos com os responsáveis pelos crimes. Segundo a delegada Meire Mansuet, as ofensas virtuais contra Linda Brasil têm caráter de racismo transfóbico. Misericórdia!

Direita, volver!

Forjado no esquerdista PCdoB, o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) caiu nos braços da direita. Quem duvidar disso basta analisar o portfólio dos partidos que estão apoiando o pedetista nesta campanha eleitoral. Subiram no palanque de Nogueira legendas do anacrônico Centrão, como o PSC, Republicanos, DEM, Solidariedade, Avante, PSD, etcétera e tal. E caso o prefeito seja reeleito, outros partidos não menos direitistas vão esperar ansiosos o “talkey” do ex-comunista para se aboletarem na Prefeitura. Home vôte!

Lenga-lenga

E o PDT vai recorrer contra a decisão do TRE favorável à posse do sargento/PM Vieira (Cidadania) na Câmara de Aracaju. O militar ganhou o direito de substituir o vereador Jason Neto (PDT), que morreu em setembro último, vítima de infarto. No entendimento do partido, Vieira não pode ocupar a vaga por ter trocado de legenda fora do prazo permitido para tal. Aqui pra nós, é muita falta do que fazer dessa turma do PDT. É bem capaz de quando sair a decisão do recurso, o mandato de Vieira já ter acabado. Vixe!

Não coma as fêmeas

Vendedores de caranguejo estão desrespeitando a norma do Ibama, que impede a captura e o comércio das fêmeas do crustáceo. Nas feiras livres de Aracaju é possível encontrar até três fêmeas em cada corda com seis caranguejos, sem contar o reduzido tamanho das carapaças. Alguém sabe dizer por onde anda a fiscalização do Ibama, que não flagra este crime ambiental cometido em praça pública? Virgem Santa!

Vida mansa

Qualquer cidadão precisa trabalhar décadas a fio para se aposentar. Os políticos, porém, asseguram pensão especial com muito menos tempo. No Congresso, cerca de 250 ex-deputados e ex-senadores (de Sergipe são 12) conseguiram a aposentadoria a partir de oito anos de contribuição. A conta dessa mordomia é paga pelo contribuinte. Só Jesus na causa!

Vive menos

Sergipe é o 4º estado nordestino com menor expectativa de vida ao nascer e o 8º menor em âmbito nacional. Segundo a Tábua de Mortalidade (2019) divulgada pelo IBGE, a expectativa de vida dos sergipanos ao nascer apresentou um leve aumento de 73,2 anos para 73,4 anos, porém segue abaixo da média brasileira, que foi de 76,6 anos, em 2019. O estado de Santa Catarina apresentou a maior expectativa de vida ao nascer, com 79,9 anos. A menor, está no estado do Maranhão, com 71,4 anos. Danôsse!

Agora vai!

Juraci Nunes (PMB), candidato derrotadíssimo a prefeito de Aracaju, anunciou seu apoio à reeleição de Edvaldo Nogueira (PDT). Segundo o distinto, “não seria salutar entregar a administração da capital a quem não tem preparo e experiência, como é o caso da candidata Danielle Garcia”. O apoio do jovem advogado foi bem recebido pela campanha de Nogueira, apesar da baixíssima votação do dito cujo. Juraci foi o lanterninha do 1º turno, com minguados 288 votos. Crendeuspai!

Recorte de jornal

