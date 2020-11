Em novembro, Aracaju receberá mais uma edição da Feira da Beleza

27/11/20 - 06:40:45

De 29 de Novembro a 01 de Dezembro das 10h às 21h no Iate Clube em Aracaju acontecerá mais uma edição da Feira da Beleza, Estética e Cosméticos (Fesbell). O evento terá a presença de empresas de todo país com produtos com até 80% de desconto e entrada 1kg de alimento não perecível.

Todos os procedimentos de segurança sanitária serão adotados: controle de acesso ao espaço, uso de máscara indispensável, álcool em gel para uso dos clientes e teste de temperatura na entrada da feira. A organização orienta que crianças e pessoas que fazem parte do grupo de risco não compareçam ao evento.

A última edição da Fesbell aconteceu em março deste ano e mais de 1 milhão de reais em negócios foram movimentados, além de muito conhecimento e atualização profissional. De acordo com Daniel Aragão, organizador do evento, a Fesbell se consolidou como a maior Feira de Beleza e Cosméticos do Estado.

Além de gerar emprego e renda, a Fesbell também tem cunho social. Em todas as edições toneladas de alimentos foram arrecadados e doados para instituições carentes.

Por Hivy Rhafaella