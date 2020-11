JF/SE PARTICIPA DA XV SEMANA NACIONAL DE CONCILIAÇÃO COM 90 PROCESSOS

27/11/20 - 15:48:19

Evento, que acontece entre os dias 30 de novembro e 4 de dezembro, contará com audiências 100% virtuais…

Com o objetivo de incentivar o acordo e a pacificação social entre as partes processuais, a Justiça Federal em Sergipe (JFSE) participa da XV Semana Nacional de Conciliação, evento promovido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) entre os dias 30 de novembro e 4 de dezembro, com o tema “Conciliação: menos conflito, mais resultado”.

Durante a semana, a JFSE buscará acordo em 90 processos, em audiências 100% realizadas em ambiente virtual, das 8h30 às 17h. Participam do evento a Caixa Econômica Federal, o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura de Sergipe (Crea-SE) e o Conselho Regional de Psicologia de Sergipe (CRP-SE).

