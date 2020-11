Juca reafirma compromisso com a reconstrução de Laranjeiras

27/11/20 - 09:46:30

Em entrevista aos jornalistas André Barros e Priscila Andrade na Rio FM (102,3), na manhã desta sexta-feira, 27, o prefeito eleito de Laranjeiras, José de Araújo (Juca – MDB) reafirmou compromisso de reconstruir Laranjeiras, com foco nas políticas sociais, emprego e valorização do servidor.

A maior preocupação neste período de transição de governo é se o prefeito Paulão da Varzinhas vai honrar com o pagamento das folhas de novembro, dezembro e o 13º dos servidores municipais. “O valor das três folhas soma R$ 15 milhões e a Prefeitura só deve contar com a receita de dezembro, que não chega a R$ 10 milhões de arrecadação. Como ela vai honrar esse compromisso? Estamos atentos e vamos tomar todas as providências cabíveis para que o atual gestor pague o que deve”, destacou.

Outra preocupação apontada por Juca é em relação aos empréstimos consignados contraídos pelos servidores públicos municipais, já que a Prefeitura desconta os valores das folhas de pagamento e não repassa às instituições financeiras os valores devidos.

Por esse motivo, os trabalhadores estão negativados e isso precisa ser resolvido, por que se trata de um crime de apropriação indébita. “Pelo levantamento que já fizemos, a Prefeitura está devendo mais de 1,5 milhão aos bancos pela falta de repasse dos empréstimos consignados. Os trabalhadores prejudicados e suas famílias estão abalados e, por isso, temos que procurar resolver. Isso é um crime de apropriação indébita”, disse Juca.

Ainda durante a entrevista, Juca pontuou outras prioridades de investimentos a partir de janeiro de 2021. “Vamos buscar investir em todos os setores, a exemplo de Infraestrutura, Saúde, Educação, Assistência Social, com a criação da rede de proteção, alavancar o turismo e muito mais. Vamos reconstruir Laranjeiras e dar uma resposta positiva ao povo. Fui eleito, por que o povo entendeu que estou preparado para fazer acontecer e resolver os problemas”, ressaltou.

“Para realizarmos todos esses investimentos vou buscar parcerias com os governos estadual e federal, além da iniciativa privada. É importante também, neste primeiro momento, fazer uma adequação e reforma na estrutura administrativa, sem deixar de priorizar as áreas essenciais. Hoje, a Prefeitura de Laranjeiras conta com 27 secretarias e esse número precisa ser reduzido. Até o próximo dia 20 de dezembro anunciaremos os nomes que farão parte do nosso governo a partir de janeiro”, informou o futuro gestor.

ASCOM JUCA