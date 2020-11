LAÉRCIO FALA SOBRE SUAS AÇÕES EM FOCO NA GERAÇÃO DE EMPREGOS EM SERGIPE

27/11/20 - 06:20:38

Em entrevista ao programa de André Barros e Priscila na Rio FM, o deputado federal Laércio Oliveira falou sobre a importância da retomada dos empregos após muitas demissões provocadas pela pandemia. Hoje também o Caged divulgou que pelo terceiro mês seguido apresenta alta no mercado de trabalho, com a geração de 3.523 novos postos em Sergipe. O número significa que o mês de outubro apresentou uma variação positiva de 1,29%.

Sobre a preocupação com segunda onda de Covid, o deputado acredita que há uma chance de reverter isso porque a sociedade já tem conhecimento sobre os protocolos para evitar a contaminação. “Se diminuirmos os índices, conseguiremos poupar muitas vidas. Eu tenho sido um otimista e os indicativos que procuro estudar com a equipe econômica da Fecomercio todos os dados de evolução da recuperação econômica do nosso estado. Também procuramos orientar os empresários a seguir os protocolos”, disse Laércio, acrescentando que o lançamento do Natal Iluminado 30 dias antes foi para resgatar a esperança de todos. Não só dos consumidores, mas também dos empresários.

Ainda como presidente da Fecomercio, Laércio falou que esteve em Maceió na semana passada para reuniões com Câmara de Negócios Internacionais de Alagoas. A entidade surgiu com o objetivo de capacitar e instruir empresas brasileiras que tenham interesse em ingressar no mercado externo, seja comprando ou vendendo produtos, já que o Brasil ainda é um país com pouco conhecimento em comércio exterior. “Cosméticos sergipanos embarcaram sexta-feira para a China graças a essa parceria. Mas queremos ampliar muito mais esse trabalho que significa geração de empregos”, disse Laércio Oliveira, que como parlamentar pretende ainda elaborar projetos de lei para diminuir a burocracia e tributação para exportação.

Outra ação com foco na geração de empregos foi a Lei do Gás que foi relatada na Câmara pelo parlamentar. Essa semana, o Ministério da Economia, a CNI e diversas entidades convidaram a população para participar de uma mobilização em defesa da aprovação do PL 4476/2020, que agora tramita no Senado.

Questionado sobre a abertura do terminal pesqueiro, o deputado federal Laercio Oliveira lembrou que esteve com o secretário da Aquicultura e Pesca do Ministério da Agricultura, Jorge Seif Júnior no local, onde foi anunciada a liberação de R$ 3 milhões para a conclusão da obra e que os recursos estarão disponíveis para o governo estadual até o final do ano. O terminal irá atender 12 mil pescadores. O parlamentar lembrou ainda que no início do ano havia destinado R$ 5 milhões para o terminal, mas os recursos foram contingenciados e destinados para o combate à pandemia. “O Brasil com essa costa e tantos rios gasta anualmente R$ 6 bilhões com importação de pescado. Esse terminal pesqueiro vai ser um start para desenvolver o potencial pesqueiro no nosso estado”, disse Laércio.

Outro assunto levantado por Laércio relacionado a empregos foi a recente assinatura de 5 novos termos de compromisso para novas indústrias que se instalarão no distrito gerenciado pela Codise em Nossa Senhora do Socorro, com a participação da Secretaria Municipal de Indústria e Comércio. E também os recursos que ele conseguiu via emenda parlamentar para a construção do Centro de Biotecnologia Animal. “Além de auxiliar os estudantes nas aulas práticas, o centro vai incentivar a melhoria da reprodução animal em Sergipe”, disse o deputado.

Por Carla Passos