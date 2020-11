Ocupação leitos para pacientes com Covid-19 sobe de 68 para 84 em uma semana em SE

27/11/20 - 10:52:59

A ocupação dos leitos exclusivos para pacientes com Covid-19 voltou a subir nos últimos sete dias em Sergipe, após ficar semanas em estabilidade.

Segundo informações divulgadas pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), o número de pacientes internados em leitos de UTI em decorrência da Covid-19 tem apresentado alta.

Na quarta-feira (18), 63 pessoas estavam internadas em UTIs em decorrência da Covid- 19. Nesta quarta-feira (25), eram 77, a maioria dos pacientes da rede pública. O número de internações em enfermarias também cresceu em uma semana: de 69, no dia 18 de novembro para 95, no dia 25.

As informações passadas pela SES, são de que assim como nas UTIs, a quantidade de pessoas internadas cresceu nas duas redes. As taxas de ocupação continuam abaixo de 50 %, tanto na rede pública quanto na rede particular, mas a tendência de crescimento preocupa a Secretaria.

Covid-19 em Sergipe

Em Sergipe, 88.661 pessoas já testaram positivo para a Covid-19 e 2.292 morreram. Todos os quatro óbitos estavam em investigação e foram confirmados. Até o momento, 82.350 pacientes foram curados.