CMA: SEIS VEREADORES ELEITOS VISITAM A CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

27/11/20 - 15:58:26

Encerrando o ciclo de visita dos novos vereadores eleitos para o exercício 2021/2024, o presidente da Câmara Municipal de Aracaju, Nitinho (PSD), e o superintendente de Relações Institucionais, Jorge Araújo Filho, receberam a visita de cinco futuros parlamentares. O encontro aconteceu nesta sexta-feira (27), no prédio administrativo da Casa Legislativa.

As reuniões visam apresentar a estrutura física, como também os trâmites administrativos, para que os novos vereadores fiquem ambientados e tenham o primeiro contato com o Regimento Interno da Câmara. Participaram das visitas Sargento Byron (Republicano), Cícero dos Santos (Podemos), Breno Garibalde (DEM), Binho (PMN) e Ângela Melo (PT).

O presidente da Casa encerrou a série de acolhimento institucional ao novos vereadores eleitos com o sentimento de dever cumprido. “Quero agradecer os 15 novos vereadores que vieram e com muito alegria e clareza podemos ter este contato inicial. Tenho certeza que o parlamento ganhou com este novos parlamentares, que se mostraram preparados e irão engrandecer ainda mais os debates em prol da população Aracajuana”, ponderou Nitinho.

O superintendente de Relações Institucionais salientou que como a mudança foi grande, necessitava desta apresentação inicial. “Nos próximos dias 10 e 11 de dezembro estaremos promovendo um Seminário, através da Escola do Legislativo, com noções básicas do Regimento Interno, da Lei Orgânica do Município, cerimonial, postura e funcionamento. Foram momentos de interação, integração e apresentação da Casa Legislativa”, afirmou Jorge Araujo Filho.

Visitas

Elogiando a iniciativa de acolhimento da Câmara, o vereador eleito Sargento Byron elogiou a visita. “O trabalho que desenvolvo no social foi o que me trouxe para a Câmara e é nisto que irei pautar meu mandato. Todo este mundo novo que irei vivenciar nos próximos quatro anos pude conhecer um pouco agora”, destacou.

Com um trabalho também voltando para o social, Cícero dos Santos declarou que pretende ampliar. “A população pode esperar que o trabalho social que já desenvolvo será ampliado, este é meu objetivo. Em relação a visita institucional, este é um momento de conhecer as pessoas que irei trabalhar nos próximos quatro anos e assim já começar a me adaptar e ambientar a Câmara”.

O vereador eleito Breno Garibalde ressaltou a expectativa do mandato na Casa Legislativa. “A mudança na Câmara foi grande e sabemos que podemos colher bons frutos pelo potencial dos vereadores que estão chegando, iremos fazer história. Sou novato, estava meio perdido sem saber como proceder neste início de mandato. Agora sei quais caminhos seguir. Nitinho é um grande parlamentar e amigo”, frisou.

Afirmando que fará um mandato dialogando com a população, a professora Ângela Melo relata com entusiamo o trabalho que irá exercer a partir de 2021. “A população aracajuana tem o direito que seu vereador volte a comunidade e escute os problemas. Pretendo fazer um mandato legislativo que possa utilizar os espaço da Câmara. É de fundamental importância de quem chega seja acolhido pelos que aqui estão, porque ainda não conhecemos a estrutura e este primeiro momento é fundamental para nós familiarizar”, declarou.

Bastante feliz com o resultado das urnas, Binho destacou o acolhimento da presidência da Casa como fundamental. “Ajudar os mais carentes sempre foi meu objetivo e este trabalho me trouxe a Câmara. A população precisa de pessoas comprometida com os mais necessitados, por isso, serei um vereador atuante nos bairros e estarei ouvido a população. A recepção de Nitinho foi muito importante a nos mostra um caminho a seguir”.

Fonte e foto: Ascom/CMA