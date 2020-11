SES registra 561 novos casos de Covid-19 e mais 4 mortes

27/11/20 - 05:16:46

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulga nesta quinta-feira, 26, o boletim epidemiológico do coronavírus, com 526 casos e quatro novos óbitos. Em Sergipe, 88.661 pessoas já testaram positivo para a Covid-19 e 2.292 morreram. Todos os quatro óbitos estavam em investigação e foram confirmados. Até o momento, 82.350 pacientes foram curados.

Os quatro óbitos foram: mulher, 97 anos, de Aracaju, com cardiopatia, hipertensão, diabetes e neoplasia; mulher, 48 anos, moradora de Boquim, com doença neurológica crônica; homem, 58 anos, residente em Japaratuba, também com doença hematológica crônica; e homem, 68 anos, de Nossa Senhora do Socorro, com diabetes, doença renal crônica e hipertensão.

Foram realizados 207.166 exames e 118.505 foram negativados. Estão internados 188 pacientes, sendo 84 em leitos de UTI (61 na rede pública, sendo 61 adultas e 0 pediátrica; e 23 na rede privada, sendo 23 adultas e 0 pediátrica) e 104 em leitos clínicos (73 na rede pública e 31 na rede privada). São investigados mais cinco óbitos. Ainda aguardam resultado 948 exames coletados.

Mais detalhes sobre o novo boletim epidemiológico da Covid-19 em sergipecontraocoronavirus.net.br.