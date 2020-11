Black Friday: Shoppings estendem ofertas até o domingo

28/11/20 - 09:05:15

Grandes lojas ampliam horário de funcionamento e expectativa é de crescimento de 21% nas vendas em comparação a semanas anteriores

Para maior conforto dos consumidores, os shoppings Jardins e RioMar, em Aracaju (SE), estendem a tradicional liquidação até o próximo domingo, 29 de novembro. Neste sábado, 28 de novembro, os empreendimentos funcionam das 10h às 22h e, no domingo, 29 de novembro, âncoras e megalojas abrem das 12h às 20h, demais lojas e quiosques, das 14h às 20h, e as praças de alimentação e restaurantes, das 12h às 22h.

Algumas grandes marcas funcionam em horário especial. No sábado, por exemplo, Magazine Luiza abre das 8h às 23h e Lojas Americanas das 9h às 23h. No domingo, Magazine Luiza funciona das 10h às 21h, Lojas Americanas, das 11h às 20h, C&A das 13h às 20h, Camicado das 12h às 20h, Le Biscuit e Riachuelo das 13h às 20h.

O conforto oferecido pelos shoppings e as ofertas têm atraído diversos consumidores. O auxiliar de contabilidade, Cleiton Conceição, aproveitou a Black Friday para adquirir um smartphone e economizar. “Eu já vinha pesquisando desde o início do ano e o aparelho custava cerca de R$ 4.100,00. Hoje consegui comprar por menos de 3 mil aqui, no shopping”, relata.

Os benefícios oferecidos vão além dos descontos, que chegam a 70%. Prazo estendido para o cliente começar a pagar as compras e parcelamento em até 10 vezes sem juros são algumas das facilidades.

As ofertas já tradicionais em segmentos como telefonia, eletrodomésticos, eletrônico, moda, acessórios, perfumaria, beleza e artigos para o lar, estendem-se também a outros setores como alimentação e lazer. Até o dia 2 de dezembro, a rede Cinemark realiza sessões especiais com ingressos a R$ 5 cada e promoção no snack bar.

Diante das boas oportunidades ofertadas ao consumidor, a Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) estima um aumento de 21% nas vendas durante a Black Friday em relação às semanas anteriores, ratificando a recuperação gradual do setor.

Compras online

Neste ano, o cliente conta também com canais de compras online. Nas plataformas Shopping Jardins Online e Riomar Aracaju Online, a Black Friday estende-se até o dia 30 de novembro. Acessando os sites shoppingjardinsonline.com.br e riomararacajuonline.com.br ou os aplicativos Shopping Jardins Online e Riomar Aracaju Online (Android e iOS), a população aracajuana pode aproveitar outras ofertas especiais e o frete gratuito.

Além de poder incluir artigos de diferentes lojas do mesmo shopping em um único pedido, o cliente tem a opção de parcelamento em até 10 vezes sem juros, com prestação mínima de R$ 50. As plataformas atendem a todos os bairros de Aracaju e os produtos são entregues em até 48 horas. O tempo estimado para a entrega das refeições é de uma hora.

Da assessoria

Foto: Divulgação