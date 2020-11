Docentes da Unit lançam obra sobre Direitos Humanos

28/11/20 - 07:29:03

Lançado em ambiente virtual, “Direitos Humanos em Mosaico Panoramas e Reflexões” é uma coletânea resultado do trabalho de um grupo de pesquisadores, pesquisadoras e atores sociais.

Lançado dia 25 de novembro, em ambiente virtual, o livro “Direitos Humanos em Mosaico: Panoramas e Reflexões”, coletânea organizada pelo Prof. Dr. Ilzver de Matos Oliveira, Prof. Dr. Diogo de Calasans Melo Andrade, ambos do Programa de Mestrado em Direitos Humanos da Unit e pela Doutora em Educação, Delcele Mascarenhas Queiroz.

A obra organizada em duas partes, “Mosaico brasileiro em direitos humanos” e “Mosaico em direitos humanos do Sul”, é resultado do trabalho de um grupo de pesquisadores, pesquisadoras e atores sociais comprometidos com a liberdade e os direitos humanos, que têm interagido a partir dos seus respectivos grupos de pesquisa, programas de pós-graduação e organizações sociais para a realização de investigações, intercâmbios, eventos, mobilizações, publicações e outras atividades de engajamento acadêmico e social.

“O livro tenta responder, a partir das contribuições de todos os autores e coautores em seus artigos, questões sobre qual a situação das crianças no trabalho, como é vivência escolar das crianças brasileiras, as populações indígenas e sua relação com o meio ambiente, a presença das mulheres negras na ciência como que elas contribuem e contribuíram para o pensar acadêmico político de social. Tudo isso a partir da vivência da nossa realidade e não de construções teóricas importadas”, conta o Prof. Dr. Ilzver Matos.

A obra publicada pela editora da EDUNEB- Editora da Universidade do Estado da Bahia, revela em 257 páginas, a luta pelos direitos humanos, que passa pela legislação, mas como resultado das lutas sociais. Em abordagens que partem de experiência coletiva, a coletânea analisa os aspectos jurídicos – possibilidades e limites – do trabalho infantil artístico no Brasil, políticas públicas, mudanças climáticas, a internet, as fake news, emancipação social, o empoderamento feminino negro, o direito a arte e educação ambiental e dos povos indígenas, além da agenda 2030.

“São temas atuais, do momento político e social do Brasil. Direitos Humanos é um tema que interessa a todas as pessoas. O difícil é identificar esses direitos humanos, que nós sabemos e aprendemos que são universais, muitas vezes não são garantidos pelo Estado a todos. Um dos caminhos para resolver esse problema é, sem dúvida nenhuma, a educação. Acredito que o nosso livro integra esse movimento que faz com que as pessoas conheçam, cada vez mais, as questões importantes relacionadas aos direitos humanos”, relata o Prof. Dr. Diogo Calasans.

Foi lançado ainda durante a live no canal TV WEB da UNEB no Youtube, o livro “Retratos do sistema penal: política de drogas e discurso jurídico”, organizado por Alessandra Rapacci M. Prado, Daniel Fonseca Fernandes e Ney Menezes de Oliveira Filho. Uma amostra dos livros lançados pode ser acessada em https://portal.uneb.br/eduneb/download/

