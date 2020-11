ELEIÇÕES: TRÂNSITO SERÁ ALTERADO EM RUAS DE ARACAJU A PARTIR DESTE SÁBADO

28/11/20 - 06:30:30

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Aracaju (SMTT), informa que o trânsito será alterado a partir deste sábado (28) em algumas ruas de Aracaju, em virtude do 2º turno das Eleições 2020.

Na segunda fase da ‘Operação Eleições’ 168 agentes de trânsito vão estar mobilizados durante o final de semana na capital.

A SMTT informa ainda que o trânsito será bloqueado nas proximidades do TRE, no Bairro Capucho, a partir das 14h, deste sábado. Apenas veículos credenciados terão acesso à área. No domingo (29), a via que dá acesso ao TRE continuará interditada até o fim da apuração dos votos. Já às 15h, o trecho da Rua Itabaiana, nas imediações do Fórum Aloísio Abreu Lima, também será bloqueado para circulação de veículos.

Alguns locais de votação que concentram grande número de eleitores terão pequenas interdições de trânsito, como o Colégio Estadual Jugurta Barreto, no Bairro Santa Maria; o Centro Educacional Atlântico, na Atalaia; a Escola Estadual Leite Neto, no Grageru; a Escola Estadual Manoel Franco Freire, no Jabotiana e a Escola Municipal Laonte Gama, no Olaria.