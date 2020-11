29/11/20 - 21:37:06

A candidata a prefeita derrotada neste segundo turno, Danielle Garcia (Cidadania) ouviu a apuração em casa com sua família e animou os seus eleitores: “oi gente, passado aqui para agradecer, a todo carinho, todo apoio de vocês. Sei o quanto vocês se esforçaram, o quanto vocês se doaram para essa campanha. Nós somos vitoriosos, podem ter certeza disso. Nos tivemos mais de 100 mil votos, quase 110 mil votos, numa primeira eleição, lutando contra quem tem mandato, contra duas máquinas. Então gente, nada de tristeza, nada de ficar abatido, vamos continuar nossa luta, nós seremos agora todos nós oposição. Agora existe uma oposição verdadeira e eu conto com cada um de vocês e vamos 110 mil agente fiscalizadores do Governo de Edvaldo.

Danielle foi uma guerreira. Levou a mensagem da mudança e da esperança para nossa gente. É uma mulher admirável e sai dessa batalha como mais uma nova referência na nossa cidade. Para mim foi uma grande honra estar ao seu lado nessa caminhada. O momento exige uma profunda reflexão sobre o futuro e farei isso com paciência e levando sempre em conta o que pautou toda minha vida pública: o compromisso com a sociedade. Que Deus abençoe o povo de Aracaju.