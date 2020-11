ACIDENTE DEIXA DUAS PESSOAS FERIDAS, UMA EM ESTADO GRAVE, NA RODOVIA SE-316

29/11/20 - 09:19:55

Um grave acidente registrado na noite deste sábado (28) na rodovia SE-316 que liga o município de Simão Dias e Poço Verde, deixou duas pessoas feridas, sendo que uma em estado grave.

As informações são de que o motorista perdeu o controle da direção do veículo Celta que acabou saindo da pista e colidiu contra um muro.

As duas pessoas feridas foram o condutor que foi socorrido sem ferimentos graves e o carona que ficou preso às ferragens e precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) prestou o atendimento no local e encaminhou as vítimas para o hospital.

Foto redes sociais