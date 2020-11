Valadares e Danielle falam a eleitores sobre resultado final

29/11/20 - 20:24:45

A candidata a prefeita derrotada no segundo turno, delegada Danielle Garcia (Cidadania) ouviu a apuração do segundo turno, neste domingo (29), em casa com a família. De lá usou as redes sociais para dar força aos seus eleitores:

– Oi gente! Passando aqui para agradecer a todo carinho e todo apoio de vocês. Sei o quanto vocês se esforçaram, o quanto vocês se doaram para essa campanha, disse e acrescentou: “Nos somo vitoriosos, podem ter certeza disso. Nos tivemos mais de 1oo mil voto, numa primeira eleição, lutando contra quem tem mandato e duas máquinas”.

E continuou: “Então gente, nada de tristeza, nada de ficar abatido. Vamos continuar nossa luta. Nós seremos agora todos oposição. Agora existe uma oposição e eu conto com cada um de vocês. Somos 110 mil agentes fiscalizadores do Governo de Edvaldo”.

Ao finalizar, Danielle Garcia disse que não quer ver “ninguém triste, porque está tudo certo e estou feliz. Ficaremos na história Aracaju com o resultados dessas eleições”.

Valadares fala – O candidato a vice-prefeito de Danielle Garcia, ex-deputado federal Valadares Filho (PSD) considerou que “Danielle foi uma guerreira. Levou a mensagem da mudança e da esperança para nossa gente. É uma mulher admirável e sai dessa batalha como mais uma nova referência na nossa cidade”.

Valadares disse ainda que para ele “foi uma grande honra estar ao lado de Danielle nessa caminhada. O momento exige uma profunda reflexão sobre o futuro e farei isso com paciência e levando sempre em conta o que pautou toda minha vida pública: o compromisso com a sociedade. Que Deus abençoe o povo de Aracaju”.