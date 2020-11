SSP registra clima de tranquilidade na manhã deste segundo turno da votação em Aracaju

29/11/20 - 12:40:24

O Centro de Comando da Operação Eleições registrou apenas seis ocorrências desde a última sexta-feira (27), até o meio dia deste domingo (29) de votação do segundo turno. As situações registradas foram as de apreensão de um veículo por propaganda eleitoral irregular, em descumprimento à legislação eleitoral, uma arma de fogo retirada de circulação das ruas, dois acidentes de trânsito e outros incidentes considerados rotineiros ao final de semana. As equipes da segurança pública estão nas ruas e nos locais de votação para a garantia da integridade das eleições.

O coronel Paulo Paiva, coordenador da Operação Eleições, explicou que o pleito eleitoral transcorre de forma tranquila em toda a capital sergipana. “No momento o clima é de absoluta tranquilidade. Temos apenas seis ocorrências registradas desde o início da tarde da última sexta-feira até agora, sendo que uma propaganda irregular, um carro de som encontrado trabalhando, isoladamente, que é contrário a lei, dois acidentes de trânsito e outros incidentes. Das únicas ocorrências registradas, chamam a atenção a apreensão de uma arma de fogo e do veículo utilizado na propaganda irregular”, enfatizou.

O coordenador da operação reiterou que o objetivo do Centro de Comando, situado no Quartel do Comando Geral (QCG) é de orientar os trabalhos das equipes para que a segurança da votação e da população sejam mantidas neste domingo. “Aqui, além de darmos o devido apoio às guarnições, no sentido de tirar dúvidas, fazer orientações e encaminhar reforço aos locais necessário, também fazemos o registro e controle das ocorrências em andamento. O trabalho é feito com o auxílio de diversas ferramentas tecnológicas”, pontuou.

Informações e foto SSP